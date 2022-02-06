Возле населенного пункта Новая Одесса, который находится в Николаевском районе, автомобиль с маленькими детьми попал в страшную аварию, врезавшись в дерево. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия спасатели выяснили, что автомобилем управлял водитель 1999 года рождения. В результате ДТП пострадали четыре человека, из которых двое несовершеннолетних детей 2018 и 2022 года рождения.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали мужчину-пассажира 1988 г.р. и передали в медикам. От полученных травм он скончался в больнице. Состояние других пострадавших оценивают врачи. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на большой скорости.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. В результате аварии 16-летний школьник получил травмы и был госпитализирован, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Кроме того, на автодороге в Николаевской области ночью автомобиль, в котором находились дети, на большой скорости столкнулся с другим транспортным средством. По факту аварии открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.