Екстремальна школа: на Буковині діти вчаться у дерев'яній споруді, яку неможливо опалювати [ Редактировать ]
На Буковині діти вчаться у дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. У сильні холоди батьки навіть відмовляються пускати їх на уроки. І це при тому, що поруч - нова велика школа. Щоправда, недобудована.
Чому вона стоїть занедбаною вже 15 років? І чи є можливість нарешті довести її до ладу? Розповість Ольга Лучек.
Тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків як можуть. Це школа в Давидівці, на Буковині. Роками влада змінювалась, а от обіцянки побудувати нову - жодна так і не виконала.
Марія Семенюк, директорка давидівської школи:
Перший корпус деревˈяний біля дороги з 1932 року, він взагалі не з нової деревини будувався, а з бувшої у використанні, звозили забирали у людей і з того будували школу. У нашій школі навчається 155 дітей, більше ста навчається у сусідніх школах, оскільки тут і місця не вистачає, і якщо взяти умови, холод, дискомфорт такий...
Обігрівають класи пічками, але дуже розпалювати їх не можна, бо руйнуються, та й тепла від них катма.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Потріскані стіни, грибок, а температура у класах - градусів 6. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзла, а діти постійно вчаться в таких умовах. Давидівська школа вже пів століття чекає на ремонт.
Марія Семенюк, директорка давидівської школи:
Холодно…надзвичайно холодно, ось тут можете подивитися: влітку, у серпні місяці, коли ми робили ремонт, засипали гравієм, і неодноразово, він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Шпари великі, теж тягне, вікна, як бачите, мабуть, відколи ця школа існує. І коли вже приходиться ставити подвійні вікна, то ми думаємо як же їх прикріпити, бо вже нічого не тримається.
Учителі кажуть: такі умови впливають і на успішність школярів.
Олена Кушнір, вчителька давидівської школи:
Елементарне: діти замерзають, діти на уроках не можуть ручку тримати у руках добре, жаліються, коли дуже погані погодні умови, то батьки віддають перевагу, щоб діти залишалися вдома.
Та ще й вбиральня - на вулиці. Бігти до неї триста метрів. 12-річна Мар'яна до таких умов уже звикла.
Мар'яна, учениця давидівської школи:
Умови не такі, хотілося щоб було краще, ходимо одягнуті у класах.
Марія - випускниця цього освітнього закладу. Пригадує: і кількадесят років тому чула обіцянки про будівництво нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає: до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються. Чимало з них мають хронічні бронхіти.
Марія, медсестра:
От можу взяти за один тиждень скільки дітей, це більшість як іде - 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти.
Мар'яна, мати учениці давидівської школи:
До школи не пускаю, бо дуже холодно в школі. Замерзають, у мене дитина хвора бронхітом.
Нову школу все-таки почали будувати - ще 2007-го. Але завершити роботи - грошей забракло. І будівля стала руйнуватися: шибки розбиті, стіни вкриті пліснявою.
Ігор Матейчук, голова Сторожинецької громади:
Проектна документація відкоригована, пройшла експертизу, оголошений тендер на сто мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми у цьому році почнемо хоча б її будувати.
Школу-довгобуд обіцяють завершити у 2023-му році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно й буде. Принаймні тендер на її добудову вже оголосили.
по теме
Тріщить фундамент, просідають стіни. Щоб дерев'яна будівля хоч якось трималася купи, її зсередини скріпили болтами.
Усе завдяки освітній програмі HMC, це асоціація директорів провідних шкіл світу. Щороку вона шукає найрозумніших та найталановитіших школярів у Східній Європі. Найкращим пропонують безкоштовне навчання та проживання.
Для таких особливих учнів викладачі підготували й спеціальну літературу. Вона написана шрифтом Брайля. Знання діти отримують і з монітора - там демонструють адаптований відеоматеріал на тему пожежної безпеки.
У гімназії немає ні спортивної, ні актової зали. Ніде й харчуватися учням, бо їдальню довелося віддати під навчальний корпус.
Міни, гранати, артснаряди… Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять із вибуховими пристроями Другої світової війни, адже їх досі знаходять в різних місцях.
Хоча такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових замінувань вони стали особливо актуальними. Панікувати або ж нехтувати такі ситуації не варто, переконані вибухотехніки.