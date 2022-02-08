Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина. С полуночи пятницы в эту зону переходят ряд регионов.

В "красную" зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Читайте также, коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Штамм COVID-19 "Дельта" является достаточно непредсказуемым и опасным для здоровья, коронавирус в ближайшее время станет эндемической болезнью и его циркуляция будет присутствовать в мире всегда.

Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

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