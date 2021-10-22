Уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба на брифинге.

У нас уже первые сутки, когда показатели заболеваемости коронавирусом отвечают "красной" зоне. Если ситуация будет развиваться по не очень оптимистичному пути - через три дня подряд отрицательных показателей госкомиссия ТЭБ и НС может перевести Киев в "красную" зону.

Он также добавил, что 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

В частности, Кулеба сообщил, что общественный транспорт в Киеве продолжит работу в обычном режиме.

Речь не идет о введении спецпропусков.

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