Багатоповерхові пастки. Миколаївські висотки перевіряють на пожежну безпеку. Йдеться про будинки в понад дев'ять поверхів. Таких у місті близько пів сотні. І в разі займання мешканці більшості з них мають небагато шансів урятуватися, кажуть пожежники. Чому так? Результати інспекції бачила Марина Михайловська.

Ця миколаївська висотка на 15 поверхів уже пережила одну пожежу. У 2009-му тут палав цілий під'їзд. Тоді пожежної сигналізації не було, як і засобів боротьби з вогнем. Ані система водозабезпечення, ані димовідведення, як це передбачено, не працювали.

Олександр Нюкалов, заступник голови ОСББ:

Заливали не один день. Тут все было мокро. А вот она не сработала. Тут и датчиков нет. Ни в квартирах, ни по коридорах.

Як змінилася ситуація за 12 років, нині перевіряють працівники ДСНС.

-Скрутки эти могут привести к замыканию. Они там скрученые, оно может нагреваться и загореться.

Олександр показує електропроводку в холі свого будинку. Каже: чергової пожежі мешканці дуже бояться. І, як показала сьогоднішня перевірка, нічого не змінилося.

Максим Аралін, головний інспектор Миколаївського районного управління ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Мы можем видеть. Запускаем пожарный насос - ничего не срабатывает. Запускаем систему димовидалення - також нічого не спрацьовує. Відкриваємо пожежний кран, вода не тече, бо її там немає.

А ще - замуровані деякі димові решітки, немає щитків із засобами гасіння та вогнегасників.

Ганна Юдіна: голова ОСББ:

Никогда не работала эта система. Получили мы в абсолютно нерабочем состоянии. Насосы разобраны, питание на пожаротушение и дымоудаления было снято, изолирован счетчик. Трубы ржавые.

Будинку майже п'ятдесят років. За цей час жоден із ЖЕКів не полагодив систему пожежогасіння. Тепер же рятувальники висувають претензії керівництву нещодавно створеного ОСББ. Самі ж мешканці багатоповерхівки нарікають, що власним коштом упоратися з усіма недоліками не можуть.

-Можно ходить только там, где стою я. За ограждением можно с плитой обвалится.

Найбільше людей непокоять ці аварійні перехідні балкони. Іншого варіанта доступу до сходів у будинку немає. У разі пожежі або вимкнення світла мешканці десятків квартир виявляться заблокованими.

Ганна Юдіна, голова ОСББ:

Мы бы хотели, чтобы была помощь, потому что мы были в департаменте ЖКХ и общались по этому вопросу и подсчитывали. Примерно под 5 млн, это было вместе с электричеством пожарную систему. Мы столько потянуть не можем. Если мы лично будем вкладывать деньги, то это по 50 тысяч с одной квартиры.

ОСББ подало заявку на участь у міській програмі співфінансування "90 на 10" із проєктом оновлення проводки та ремонту аварійних лоджій. Але добитися грошей від міста не можуть уже майже 2 роки. Що робити із системою протипожежного захисту, взагалі не знають. Рятувальники ж наголошують: у разі займання її відсутність істотно ускладнить і боротьбу з вогнем, і евакуацію людей.

Олександр Бузун, заступник начальника операційно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Якщо не робе внутрішній пожежний водопровод, пожежним треба брати рукава і прокладати ці рукавні лінії на відповідну висоту. Що саме по собі займає багато часу і фізично складно. Крім того, це велике навантаження на пожежний насос. Кожні 3 поверхи - це втрата однієї атмосфери.

Тож поки проблему не вирішено, мешканцям висотки залишається сподіватися, що пожеж більше не буде.