Велика Британія і Польща робитимуть усе можливе, щоби стримати Росію від агресії проти України. Про це заявили міністри оборони країн на зустрічі в Лондоні. А британський прем'єр поділився враженнями від поїздки до Києва та пообіцяв рішучу відповідь Москві - в разі вторгнення. З подробицями - Світлана Чернецька.

Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії й Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут. Бо якщо в сусідів розпочнеться війна, Польща захлинеться від потоку біженців. За попередніми підрахунками, йдеться про п'ять мільйонів українців, які проситимуть притулку. Тож найкраще - не допустити цієї ситуації.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування допоможе запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення тільки заохочувала агресора.

Для підсилення східного флангу НАТО Лондон додатково відправить 350 вояків на польський кордон. Велика Британія теж готова надати більше повітряних та морських суден для патрулювання в районі Чорного моря.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Важливо сказати одну річ, про яку часто забувають: НАТО - це оборонний альянс, він не становить загрози для Росії. Та якщо вона таки наважиться на дії - це лише призведе до збільшення військ Організації Північноатлантичного договору. Тобто саме до того, чого президент Путін не хоче. Згадаймо, що анексія Криму у 2014 році призвела до посилення сил НАТО в Польщі.

Готовність відрядити британські винищувачі "Тайфун" та військові кораблі - підтверджує і прем'єр. Борис Джонсон написав статтю для престижної газети "Таймз". Назвав її "Я досі вірю, що дипломатія переможе". Розпочинає текст поетичним описом і враженнями від недавнього візиту до Києва.

…і після того, як тобі розповідають, що цей собор стоїть у Києві з XI століття і пережив навіть монгольську навалу, мимоволі замислюєшся над тим, як вийшло, що у 2022 році на кордонах України виявилася інша ворожа армія…

Джонсон запевнив, що вторгнення в Україну змусить Захід зробити кроки, яких той намагається уникнути. І насправді реакція на дії Москви вже є. Адже Америка, Франція, Італія та інші союзники відправляють війська на південно-східний фланг НАТО, а Велика Британія зміцнює північно-східний. І ймовірна російська агресія лише посилить військову протидію з боку альянсу.