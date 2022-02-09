Багатоповерхові пастки. Миколаївські висотки перевіряють на пожежну безпеку. Йдеться про будинки у понад дев'ять поверхів. Таких у місті близько півсотні. І в разі займання, мешканці більшості з них - мають небагато шансів урятуватися, - констатують пожежники. Чому так? Результати інспекції бачила Марина Михайловська.

Ця миколаївська висотка на 15 поверхів уже пережила одну пожежу. У 2009 році тут палав цілий під'їзд. Тоді пожежної сигналізації не було, як і засобів боротьби з вогнем. Ані система водозабезпечення, ані димовідведення, як це передбачено, не працювали.

Олександр Нюкалов, заступник голови ОСББ:

Заливали не один день. Тут все було мокро. А вот она не сработала. Тут и датчиков нет. Ни в квартирах, ни по коридорах.

Як змінилася ситуація за 12 років, нині перевіряють працівники ДСНС.

Максим Аралін, головний інспектор Миколаївського районного управління ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Запускаем пожарный насос - ничего не срабатывает. Запускаем систему димовидалення - також нічого не спрацьовує. Відкриваємо пожежний кран, вода не тече, бо її там немає.

А ще - замуровані деякі димові решітки, немає щитків із засобами гасіння та вогнегасників.

Ганна Юдіна, голова ОСББ:

Насосы разобраны, питание на пожаротушение и дымоудаления было снято, изолирован счетчик. Трубы ржавые.

Будинку майже п'ятдесят років. За цей час жоден із жеків не полагодив систему пожежогасіння. Тепер же рятувальники висувають претензії керівництву нещодавно створеного ОСББ.

Можно ходить только там, где стою я. За ограждением можно с плитой обвалиться.

Найбільше людей непокоять ці аварійні перехідні балкони. У разі пожежі або вимкнення світла мешканці десятків квартир виявляться заблокованими.

Ганна Юдіна, голова ОСББ:

Мы были в департаменте ЖКХ и общались по этому вопросу, и подсчитывали. Примерно под пять млн. Это было вместе с электричеством, пожарной системой. Мы столько потянуть не можем.

ОСББ подало заявку на участь у міській програмі співфінансування "90 на 10" із проєктом оновлення проводки та ремонту аварійних лоджій. Але добитися грошей від міста не можуть уже майже два роки.

Тож поки проблему не вирішено, мешканцям висотки залишається сподіватися, що пожеж більше не буде.