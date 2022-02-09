За бустерную дозу будут платить: когда и сколько [ Редактировать ]
Кабинет министров планирует расширить программу "еПоддержка". Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 9 февраля.
Так, за бустерную дозу вакцинации от СOVID-19 намерены платить по 500 гривен.
Согласно проекту, выплаты бюджетных средств начнутся с 14 марта 2022 года.
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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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