Евросоюз расширит санкции против России [ Редактировать ]
В Европейском союзе решили расширить санкции против России за оккупацию Крыма. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
В списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов на полуострове.
Послы ЕС решили добавить еще 5 человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму.
По его словам, официально санкции будут расширены в этом месяце. В текущий список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.
Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.
Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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