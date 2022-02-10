Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на "Південмаші" у Дніпрі [ Редактировать ]
Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на "Південмаші" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна - не уставні стосунки. Серед інших - психічне захворювання, перебування у стані афекту та злочин з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний наразі - в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.
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Засідання має розпочатися за годину в Кіровському райсуді міста. Прокуратура клопотатиме про утримання стрільця в СІЗО без альтернативи.
Вранці 27 січня - у військовій частині на території заводу "Південмаш" солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Убив п'ятьох, ще п'ятьох - поранив.
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