Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на "Південмаші" у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна - не уставні стосунки. Серед інших - психічне захворювання, перебування у стані афекту та злочин з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний наразі - в СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.