Андрій Єрмак поїде до Берліну на зустріч радників Нормандської четвірки [ Редактировать ]
Сьогодні в Берліні - у Нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас - їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Головна мета переговорів - зменшити розбіжності в поглядах Москви та Києва. Зокрема, на трактування Мінських угод. Нагадаю, політичні радники - уже збиралися за столом переговорів - 26 січня в Парижі. Якщо берлінська зустріч мине вдало - то наступним раундом Нормандських перемов має стати зустріч на рівні президентів. Востаннє така була ще 2019 року.
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Головна мета переговорів - зменшити розбіжності в поглядах Москви та Києва. Зокрема, на трактування Мінських угод.
Утричі довше, ніж планували, тривала зустріч "Нормандської четвірки" в Парижі. І, якби не потреба летіти додому, засідання могло б затягтися на кілька діб,- сказав після завершення керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Від Москви має бути заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак, від Німеччини - зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, а від Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн.
Головна мета переговорів - зменшити розбіжності у поглядах Москви і Києва. Зокрема, на трактування Мінських угод.
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