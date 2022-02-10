В Україні стартували командно-штабні навчання "Заметіль-2022" [ Редактировать ]
В Україні стартували командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Головна мета вишколів - відпрацювати злагоджене управління військом під час ведення оборонних і наступальних дій. Сили спецоперацій тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера Мі-8 штурмовим способом. А вже на землі армійці - вчилися блокували та захоплювали об'єкти інфраструктури умовного противника, а також проводити евакуацію. Бійці виконали завдання злагоджено та професійно. Навчання триватимуть місяць на визначених полігонах по всій території України.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:
На полігонах по всій території держави командири та начальники... Ведення оборони, зокрема, й асиметричні дії.
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