Американская компания SpaceX воплотила в жизнь проект по постройке ракеты Starship, которая в будущем доставит космонавтов на Марс. Об этом сообщает YouTube-канал NASASpaceflight.

Во время прямого эфира, SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4. Известно, что высота корабля составляет 120 метров.

Во время строительства ракеты, компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу". Именно она будет ловить первую ступень, которая будет приземляться после полета.

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Кроме того, компания SpaceX готовится к двум запускам ракеты Falcon 9. Запуск пройдет 2 февраля. Если график операций сохранится - Илон Маск установит собственный рекорд, первый запуск состоится с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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