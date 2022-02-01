SpaceX запустит сразу две ракеты и может поставить рекорд [ Редактировать ]
Компания SpaceX готовится к двум запускам ракеты Falcon 9. Запуск пройдет 2 февраля. Если график операций сохранится - Илон Маск установит собственный рекорд. Об этом сообщает Ars Technica.
В течение 2022 SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9.
2 февраля компания запланировала еще два запуска. На этот же раз рассчитывает запустить ракеты с разницей во времени - 93 минуты.
Первый запуск
Первый запуск состоится с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Операция будет частью секретной миссии для Национального разведывательного управления, которая получила название NROL-87.
Запуск ракеты запланирован на 22:18 по киевскому времени.
Второй запуск
Состоится из Космического центра Кеннеди. Он будет частью проекта Starlink.
Операция начнется уже в 11:51 по киевскому времени.
Если SpaceX удастся запустить две ракеты - это будет ее собственным рекордом (прошлый промежуток между запусками составлял 15 часов).
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