Компания SpaceX готовится к двум запускам ракеты Falcon 9. Запуск пройдет 2 февраля. Если график операций сохранится - Илон Маск установит собственный рекорд. Об этом сообщает Ars Technica.

В течение 2022 SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9.

2 февраля компания запланировала еще два запуска. На этот же раз рассчитывает запустить ракеты с разницей во времени - 93 минуты.

Первый запуск

Первый запуск состоится с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Операция будет частью секретной миссии для Национального разведывательного управления, которая получила название NROL-87.

Запуск ракеты запланирован на 22:18 по киевскому времени.

Второй запуск

Состоится из Космического центра Кеннеди. Он будет частью проекта Starlink.

Операция начнется уже в 11:51 по киевскому времени.

Если SpaceX удастся запустить две ракеты - это будет ее собственным рекордом (прошлый промежуток между запусками составлял 15 часов).

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