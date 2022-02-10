В Запоріжжі виявили схрон боєприпасів [ Редактировать ]
Схрон боєприпасів виявили в Запоріжжі. Арсенал був захований біля траси на околиці міста. Співробітники СБУ разом із поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, вісім гранат із запалами та майже тисячу набоїв різного калібру.
Усе вилучене відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою".
Сергій Левченко, речник УСБУ в Запорізькій області:
Нині тривають оперативні слідчі дії, направлені на встановлення осіб, які саме облаштували схрон та з'ясовується, з якою саме метою вони залишили у схованці вказану зброю та боєприпаси.
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