Бельгійський музей передав картини родині, яку пограбували у часи Другої світової війни [ Редактировать ]
Королівський музей образотворчого мистецтва в Бельгії передав один зі своїх шедеврів нащадкам єврейського подружжя, яке понад 70 років тому обікрали нацисти. Густав та Емма Меєр мали зо три десятки картин у своєму помешканні у Франкфурті. Та ще до початку війни виїхали у Велику Британію. Більшість речей залишили. Коли почалася Друга світова, їхній дім пограбували нацисти. І картини опинились у Бельгії. Після війни законних власників влада не знайшла. Тож усе передала музею. П'ять років тому праправнуки Густава та Емми звернулися туди з проханням повернути бодай одну картину. І, врешті, одержали "Квіти", написані 1913 року Ловісом Коринтом.
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