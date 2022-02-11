Британський прем'єр Борис Джонсон записав відео на підтримку України. Заявив: стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни". Україна нічого не просить, окрім миру й суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Джонсон наголосив, що ці принципи Британія боронила завжди. І озвучив, якою буде відповідь Заходу - у разі подальшої агресії Москви.

Насамперед ми розробляємо суворий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування, щойно нога російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО - переправляємо туди додаткові підрозділи, кораблі й літаки.