Олімпійська лихоманка в Китаї. Люди масово скуповують сувенірну продукцію, створену до 24 зимових Ігор. В інтернеті придбати омріяні дрібнички неможливо - їх просто немає. Тож жителі країни стоять, сидять і навіть сплять у довжелезних чергах до офіційних сувенірних крамничок. За якими саме товарами приходять та чому їх обмаль - розповість Марина Біленька.

На лютому морозі сотні людей чекають своєї черги, щоб потрапити до крамнички в центрі Пекіна. Це одна з небагатьох точок, де можна придбати офіційну сувенірну продукцію, присвячену Олімпіаді.

Венг, жителька Пекіна:

Я тут із четвертої ранку, дуже хочу купити своїм дітям подарунки. Наше місто приймає Ігри, і ми дуже пишаємося цим.

Головне завдання більшості в черзі - дістати іграшку у вигляді талісмана змагань. А це - гігантська панда Бін Дунь-Дунь. Вона одягнена в костюм із криги, який нагадує вбрання астронавта. А на лівій долоні має сердечко, що символізує гостинність Китаю для спортсменів та глядачів Ігор. Щоб усім дісталося по панді, крамниці обмежують їхній продаж - одна іграшка в одні руки.

Цао Сюе, керівник команди дизайнерів, яка створила талісман зимових Олімпійських ігор у Пекіні:

Я не очікував, що Бін Дунь-Дунь буде таким популярним. Думав, його спіткає доля решти олімпійських талісманів. Що десь вони добре продаватимуться, а десь ні. Але запаси іграшок із його зображенням зникли за лічені дні.

Неможливо також придбати статуетки і брелоки у формі олімпійської панди, снігові кулі та подарункові набори.

Я щаслива. 15 годин у черзі - і він мій! Як я можу його перепродати? Для мене питання не в ціні.

Дефіцит виник через скорочення обсягів виробництва на фабриках на тлі китайського Нового року. Жителі країни відпочивали цілий тиждень. Тож коли стартували Ігри, всі вироблені екземпляри розкупили. А нові зробити - не встигли. В олімпійському оргкомітеті кажуть: про проблему знають.

Цао Сюе, керівник команди дизайнерів, яка створила талісман зимових Олімпійських ігор у Пекіні:

Із закриттям Олімпіади ажіотаж завжди минає. На мою думку, немає такого дизайну, який би не застарів, але це не означає, що він не може стати класикою.

Вартість сувенірів у середньому не перевищує тисячі гривень. Наприклад, Бін Дунь-Дунь коштує 900. Чашка чи багаторазова пляшка для води - близько семисот. Найдешевші - брелоки та рюкзачки. За них правлять по 300 гривень.

Водночас китайська аналітична компанія "Шань-Сі Сек'юрітіз" стверджує: загальний дохід від продажу ліцензійної сувенірної продукції в дні проведення Олімпіади може сягнути двох із половиною мільярдів юанів. А це майже 400 мільйонів доларів.