У Конгресі США, Держдепі, Білому домі й Пентагоні ситуація на наших кордонах і можливе вторгнення - досі одне з головних питань. Його обговорюють, коментують, висловлюють пропозиції та припущення. Всі головні меседжі з Вашингтона - зібрав Дмитро Анопченко.

Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки.

Ми просимо, щоб США поділилися розвідданими з Україною в максимально можливому обсязі. Росія - агресор, і нам треба озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту. Це - в інтересах національної безпеки США та наших союзників і партнерів у регіоні.

У Пентагоні заявляють - Росія поки що не ухвалила остаточних рішень щодо подальших кроків. Саме тому у Вашингтоні "діють дуже обережно". При цьому речник оборонного відомства стверджує, що, за даними супутникового спостереження, Москва й досі стягує війська до українських кордонів.

Джон Кірбі, речник Пентагону:

Ми вважаємо, що все ще є час і простір для дипломатії. Ніхто - можливо, за винятком пана Путіна - не хоче, щоб у Європі спалахнув якийсь воєнний конфлікт. І, якщо коротко, то ми тут намагаємося домогтися деескалації й дипломатичного шляху вперед.

При цьому в Пентагоні не виключають, що американським військовим, яких Вашингтон перекине до Польщі, доведеться допомагати в евакуації громадян США з території України.

І саме тому для дислокації на південному сході Польщі спеціально обрали 82 повітряно-десантну дивізію США, яка в разі загострення може бути задіяна для евакуації американців з українського боку кордону з Польщею.

Високопосадовець Білого дому також підтвердив в інтерв'ю виданню The Hill, що проведення масової евакуації американців поки що не планується. При цьому чиновники ще раз нагадали своїм співвітчизникам, що для громадян США "було б розумним уже зараз їхати з України". Адміністрація Байдена організовує телефонну розмову з лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, а також Євросоюзу й НАТО. Такі перемови - під час яких хочуть обговорити посилення угруповання російських військ поблизу України - планують на п'ятницю.