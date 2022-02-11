Для ЄС важливо спільно відповісти на послання Росії [ Редактировать ]
Для ЄС важливо спільно відповісти на послання Росії. А вимагання відписувати від кожної держави - це спроба розділити Євроспілку. Так звернення очільника російського МЗС прокоментував високий представник ЄС з питань дипломатії та безпеки Жозеп Боррель. Він повідомив, що надіслав листа Сергію Лаврову, у якому виклав спільну позицію країн-членів продовжити діалог з Москвою щодо способів зміцнення безпеки всіх. Нагадаю, напередодні російське МЗС заявило, що звернеться до кожного уряду окремо, щоби прояснити свою позицію щодо міжнародних угод. Адже в Кремлі впевнені, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.
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