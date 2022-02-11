Зеленский сделал заявление о нацбезопасности Украины [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны. По его словам, есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, в этом случае - военные.
Об этом Зеленский заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, очень важный и актуальный момент - это национальное сопротивление и территориальная оборона. Их организация проходит под эгидой и руководством ВСУ.
"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, исключительно военные. Помогать им - это хорошо, но иногда не мешать им - это гораздо лучше", - заявил Зеленский.
Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.
Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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