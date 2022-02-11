Мужчина с синдромом Дауна впервые стал профессиональным строителем [ Редактировать ]
Источник: Daily Mail
В Великобритании 32-летний Тодд Скэнлон три года назад прошел обучение по возведению строительных лесов в компании Coles Scaffolding.
Недавно Тодд закончил дополнительные курсы, чтобы стать полностью квалифицированным специалистом по возведению строительных лесов – впервые в Великобритании для человека с синдромом Дауна. Об этом сообщает The Daily Mail.
С тех пор он впечатляет как своих коллег, так и клиентов своим "энтузиазмом, вежливостью и профессиональным отношением к делу".
Тодд работает с пятью членами команды. Он экипирован так же, как и все остальные. Его работа заключается в планировании и сборке строительных лесов, а также проверка их на безопасность и надежность.
"Тодд выполняет все те же задачи, что и мы", – говорят коллеги Тодда.
Мать Тодда, Вики Скэнлон, поблагодарила Coles Scaffolding за то, что компания дала Тодду шанс, которого не дали бы другие фирмы.
"Вы помогли Тодду добиться многого в физическом и умственном плане. Пройти курсы и получить сертификаты. Другие компании таких возможностей не предоставляют", – прокомментировала мать Тодда.
"У Тодда большая решимость. Он приходит каждый день и доказывает, что люди ошибаются насчет предвзятого отношения к синдрому Дауна. Он вежлив с клиентами и очень грамотный специалист", – говорит глава компании Coles Scaffolding Мартин Коулз.
Инвалидность Тодда является ярким примером того, как люди с подобным синдромом могут иметь те же возможности, что и другие.
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