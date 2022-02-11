32-летний Тодд Скэнлон является первым в Боитании специалистом по возведению строительных лесов с синдромом Дауна Источник: Daily Mail

В Великобритании 32-летний Тодд Скэнлон три года назад прошел обучение по возведению строительных лесов в компании Coles Scaffolding.

Недавно Тодд закончил дополнительные курсы, чтобы стать полностью квалифицированным специалистом по возведению строительных лесов – впервые в Великобритании для человека с синдромом Дауна. Об этом сообщает The Daily Mail.

С тех пор он впечатляет как своих коллег, так и клиентов своим "энтузиазмом, вежливостью и профессиональным отношением к делу".

Тодд работает с пятью членами команды. Он экипирован так же, как и все остальные. Его работа заключается в планировании и сборке строительных лесов, а также проверка их на безопасность и надежность.

"Тодд выполняет все те же задачи, что и мы", – говорят коллеги Тодда.

Мать Тодда, Вики Скэнлон, поблагодарила Coles Scaffolding за то, что компания дала Тодду шанс, которого не дали бы другие фирмы.

"Вы помогли Тодду добиться многого в физическом и умственном плане. Пройти курсы и получить сертификаты. Другие компании таких возможностей не предоставляют", – прокомментировала мать Тодда.

Читайте также Актор із синдромом Дауна розповів про свої мрії та сподівання (відео)

"У Тодда большая решимость. Он приходит каждый день и доказывает, что люди ошибаются насчет предвзятого отношения к синдрому Дауна. Он вежлив с клиентами и очень грамотный специалист", – говорит глава компании Coles Scaffolding Мартин Коулз.

Инвалидность Тодда является ярким примером того, как люди с подобным синдромом могут иметь те же возможности, что и другие.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о ТОП-10 удивительных фактов о "солнечных детях".