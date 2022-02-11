Минулої доби в Україні зареєстрували понад 41 тисячу хворих на Covid. На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків. Ушпиталені близько чотирьох тисяч людей, одужали - уп'ятеро більше. За поширенням епідемії на першому місці - столиця.

І, нагадаю, відсьогодні у червоній зоні карантину вже п'ять областей. До Івано-Франківської і Рівненської додалися Луганщина, Хмельниччина і Закарпаття.