В Україні зареєстрували понад 41 тисячу хворих на COVID [ Редактировать ]
Минулої доби в Україні зареєстрували понад 41 тисячу хворих на Covid. На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків. Ушпиталені близько чотирьох тисяч людей, одужали - уп'ятеро більше. За поширенням епідемії на першому місці - столиця.
І, нагадаю, відсьогодні у червоній зоні карантину вже п'ять областей. До Івано-Франківської і Рівненської додалися Луганщина, Хмельниччина і Закарпаття.
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