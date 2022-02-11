Процес роботи "нормандського формату" вдалося розблокувати. Відтепер зустрічі дипломатів проходитимуть частіше. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові. На ньому зібрали мерів, очільників обласних адміністрацій та урядовців.

Говорили про формування загонів тероборони і резервістів, реалізацію програми "Велике будівництво" та енергетичну незалежність. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував і ситуацію із затримкою підвищених зарплат медикам. За його словами, на сьогодні не розрахувалися із лікарями у майже 130 закладах по всій країні, а все через перепідписання договорів із НСЗУ.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: