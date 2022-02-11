Процес роботи "нормандського формату" вдалося розблокувати – Андрій Єрмак [ Редактировать ]
Процес роботи "нормандського формату" вдалося розблокувати. Відтепер зустрічі дипломатів проходитимуть частіше. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові. На ньому зібрали мерів, очільників обласних адміністрацій та урядовців.
Говорили про формування загонів тероборони і резервістів, реалізацію програми "Велике будівництво" та енергетичну незалежність. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував і ситуацію із затримкою підвищених зарплат медикам. За його словами, на сьогодні не розрахувалися із лікарями у майже 130 закладах по всій країні, а все через перепідписання договорів із НСЗУ.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Розпочались виплати і в лікарнях, які надають спеціалізовану медичну допомогу за програмою державних гарантій для медичного обслуговування населення. Вона змістилась на декілька днів через складну технічну процедуру підписання контрактів НСЗУ. Тому ми вже розпочали підготовку законодавчого акту, який дозволить НСЗУ застосовувати довгострокові контракти, які дозволяють без переконтрактування лікарень почати фінансувати лікарні в новому бюджетному році.
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