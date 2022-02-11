Справа Порошенка: суд не задовольнив апеляцію щодо зняття особистого зобов'язання [ Редактировать ]
Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва щодо Петра Порошенка - особисте зобов'язання.
Захист політика наполягав на знятті будь-яких обмежень, але суд не задовольнив апеляцію. В ДБР заявили, що цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб і є обґрунтованою.
Нагадаю, Петру Порошенку підписали підозру за статтями "держзрада" та "сприяння діяльності терористичної організації". Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій Сходу України у 2014-2015 роках.
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