Захист політика наполягав на знятті будь-яких обмежень, але суд не задовольнив апеляцію.

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва щодо Петра Порошенка - особисте зобов'язання.

Захист політика наполягав на знятті будь-яких обмежень, але суд не задовольнив апеляцію. В ДБР заявили, що цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб і є обґрунтованою.

Нагадаю, Петру Порошенку підписали підозру за статтями "держзрада" та "сприяння діяльності терористичної організації". Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій Сходу України у 2014-2015 роках.