Віктор Ляшко пояснив, чому немає грошей в лікарнях [ Редактировать ]
Грошей у лікарнях немає, бо торішні контракти з НСЗУ закінчилися, а процедура підписання нових - занадто складна, пояснив профільний міністр Віктор Ляшко. Вихід із ситуації він бачить у підписанні багаторічних угод.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Вимушені визнати, термін підписання контрактів, які завершилися на початку лютого - це не той технічний процес, який нас влаштовує. Тому ми вже розпочали підготовку законодавчого акту, який дозволить НСЗУ застосовувати довгострокові контракти, які дозволяють без переконтрактування лікарень почати фінансувати лікарні в новому бюджетному році.
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