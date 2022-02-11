Дикий Захід. На рівненському клондайку - перестрілка силовиків із копачами бурштину. Подібних сутичок у регіоні не було давно. В хід йшло усе: ножі, сокири, а тоді й "стволи". Наслідок - восьмеро людей у лікарні. Серед пацієнтів - і місцеві жителі, і оперативники. Чому дійшло до збройного протистояння - питала Сніжана Сидорук.

Бійкою закінчилася спецоперація на Поліссі. На один із нелегальних клондайків неподалік села Єльне напередодні навідалися силовики. І натрапили там на п'ятьох старателів. Коли спецпризначенці спробували вилучити техніку, на допомогу копачам збіглися місцеві жителі.

Інна Іллючок, речниця СБУ в Рівненській області:

Прибуло близько 50 місцевих мешканців, які почали чинити спротив законним вимогам співробітників СБУ використовували при цьому холодну зброю, травматичну зброю, ножі, сокири, пристрої для відстрілу гумовими кулями.

Сутичка закінчилася стріляниною.

Інна Іллючок, речниця СБУ в Рівненській області:

Співробітникам СБУ нічого не залишалося, окрім того, щоб застосувати зброю у відповідь. З метою збереження свого життя і здоров'я. В результаті інциденту 5 особам місцевим мешканцям було завдано тілесних ушкодження.

Травмованих доправили до лікарні в селище Рокитне.

Ігор Богданець, заступник головного лікаря Рокитнівської центральної районної лікарні:

Були поранення кінцівок різного ступеня, різних частин кінцівок. Стан ближче до задовільного був у хворих, надана допомога невідкладна. Від госпіталізації хворі відмовились. Зараз на стацлікуванні є лише один хворий.

Під час заворушень постраждали й троє співробітників СБУ. Їм медичну допомогу надавали в лікарні міста Сарни. У всіх, кажуть лікарі, травми легкі або середньої тяжкості.

Віталій Роєнко, т.в.о. головного лікаря Сарненської центральної районної лікарні:

Після бійки копачів із працівниками СБУ поліція відкрила кілька кримінальних проваджень. Зокрема, про опір правоохоронцям, насильство щодо них, а також масові заворушення. Справою зайнялося й Державне бюро розслідувань.

Ольга Чиканова, спікер ДБР:

ДБР перевіряють правомірність дій співробітників Управління Служби безпеки України в Рівненській області під час сутички з бурштино-копачами. Попередня кваліфікація правопорушення - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Хто на кого напав - встановить слідство. Та сутичка між копачами та правоохоронцями - перша за останні кілька років. До цього на буремному Поліссі було затишшя. Останні два роки держава намагається легалізувати незаконний видобуток бурштину. Ділянки з покладами продають на аукціонах. Копачів поменшало, дехто й досі продовжує незаконний промисел.