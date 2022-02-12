Власть Зеленского усиливает межконфессиональный раскол в Украине. СМИ обнародовали проект масштабного соглашения между Украиной и Святым престолом, которое должно быть рассмотрено уже в текущем году в ходе государственного визита украинского Президента в Ватикан. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В результате подписания этого документа официальный Киев обеспечит католической церкви привилегированные условия по сравнению с другими конфессиями, действующими в Украине, поскольку государство возьмет на себя дополнительные обязательства, при этом не закрепив такие же в отношении других церквей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против подписания Украиной такого документа - он только усилит напряжение в обществе, поскольку поставит в неравные условия верующих украинцев и церкви, действующие в нашем государстве. Фактически это будет очередное ущемление прав представителей наиболее многочисленной конфессии в Украине - православия - путем создания особых, привилегированных условий для других церквей и религиозных организаций. Нечто подобное мы уже наблюдали в ситуации с томосом.

Если Украина возьмет на себя дополнительные обязательства перед католической церковью, это неизбежно приведет к усилению межконфессионального раскола в стране. Разве это не верх цинизма - давать гарантии неприкосновенности имущества католической церкви на территории Украины в условиях угроз и непрекращающихся попыток отобрать святыни и помещения для богослужений у Украинской православной церкви?

Напоминаем, что Украина - светское государство. В статье 35 Конституции четко определено, что церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Статья 5 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" предусматривает, что государство должно защищать права и законные интересы всех религиозных организаций, все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом, а "установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается".

Пытаясь вести подковерные игры с Ватиканом и таким образом заручиться поддержкой Запада, власть Зеленского в очередной раз демонстрирует собственное невежество, недальновидность и наплевательское отношение к правам и чувствам верующих в Украине.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" уверены, что государство не должно и не имеет права выделять ни одну из религиозных конфессий, поскольку это приведет к еще большей дестабилизации в обществе, усилит социальное напряжение и уж точно не будет способствовать установлению мира и взаимопониманию среди украинских граждан.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"