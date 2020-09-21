Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, которые могут быть направлены против Украинской православной церкви, могут способствовать розжигу межконфессиональной вражды в обществе.

Такое мнение в Facebook выразил народный̆ депутат Вадим Новинский, комментируя слова Данилова о якобы причастности определенных религиозных организаций в Украине к гибридной̆ войне и продвижению идей "русского мира" и активизации такой̆ деятельности накануне выборов в местные органы самоуправления.

По мнению народного депутата, такие заявления являются попыткой̆ вернуться к методам пропаганды, "которыми руководствовалась прежняя власть".

"В отличие от Турчинова (бывший̆ секретарь СНБО Александр Турчинов) Данилов не открыто атакует Украинскую Православную Церковь, но говорит о неких "религиозных организациях", которые инициируют конференции, форумы и крестные ходы, являясь при этом "инструментом гибридной̆ войны и русского мира". Данилов своим заявлением лукаво намекает, провоцирует. Он не может не понимать, что подобные заявления разжигают межконфессиональную вражду в обществе, которая, казалось бы, поутихла с приходом президента Зеленского", - отмечает политик.

При этом Новинский ставит под сомнение то, что позиция Данилова согласована с президентом.

"Интересно, согласовал ли господин Данилов своё заявление с Владимиром Зеленским? Или в нашей̆ стране каждый̆ секретарь мыслит себя Генеральным секретарём?", - иронизирует нардеп.