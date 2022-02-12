В финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022 победила исполнительница Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".

В композиции певица объединила этнокультуру и современные мотивы. Знаменитость просто удивляла своим мощным голосом. Исполнительница никого не оставила равнодушным.

Отмечается, что теперь Alina Pash поедет в итальянский город Турин, который стал местом проведения Евровидения-2022, где исполнит песню-претендентку на победу в песенном конкурсе.

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