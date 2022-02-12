Украина определилась с представителем на Евровидении-2022 [ Редактировать ]
В финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022 победила исполнительница Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".
В композиции певица объединила этнокультуру и современные мотивы. Знаменитость просто удивляла своим мощным голосом. Исполнительница никого не оставила равнодушным.
Отмечается, что теперь Alina Pash поедет в итальянский город Турин, который стал местом проведения Евровидения-2022, где исполнит песню-претендентку на победу в песенном конкурсе.
Читайте также, отсутствие Андрея Данилко в составе жюри Нацотбора на "Евровидение-2022" вызвало вопросы. Артист был неизменным судьей украинского отбора с 2016 года, а в этом году его место займет Ярослав Лодыгин - режиссер, сценарист и член правления "Суспільного".
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