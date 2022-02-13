Мацолу заподозрили в причастности к разворовыванию бюджетных средств при строительстве футбольных площадок [ Редактировать ]
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Владелец компании "Перша приватна броварня" Андрей Мацола, ставший недавно судьей популярного телешоу "Голос страны" на телеканале "1+1", якобы фигурирует в расследовании правоохранительных органов схемы вывода бюджетных денег на строительство сотен футбольных полей по всей Украине.
Как сообщает OBOZREVATEL, об этом стало известно в ходе заседания Комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины 9 февраля, на котором народный депутат Григорий Мамка поставил вопрос привлечения к ответственности всех фигурантов громкой коррупционной истории в Федерации футбола Украины.
Андрей Мацола являлся вице-президентом Федерации футбола Украины как раз в то время, когда реализовывалась схема вывода бюджетных денег на проекте строительства футбольных площадок по всей Украине в 2018 году. Как выяснилось, в то время он якобы имел контроль над эстонской компанией Softex trading OU, на которую "ушли" через ряд других фирм-"прокладок" 15,1 млн грн в ходе строительства завода по производству искусственной травы "ФФУ продакшн".
На заседании правоохранительного комитета Верховной Рады нардеп Мамка заявил, что три уголовных производства, открытых еще в те времена, по каким-то причинам "висят" и не расследуются. По его словам, в ходе следствия было установлено, что созданная специально под указанную схему Федерацией футбола Украины фирма "ФФУ продакшн" перечислила фирме S.D.T. FZE (Объединенные Арабские Эмираты) 158,7 млн грн как плату за оборудование.
Та, в свою очередь, перенаправила 132,2 млн трем другим фирмам из США, Великобритании и Дании, что на 26,4 млн меньше полученной суммы - именно эти 26,4 млн и стали, по материалам уголовных производств, суммой материального ущерба вследствие растраты денег Федерации футбола Украины. Часть этого ущерба, а именно 15,1 млн грн, были якобы перенаправлены на эстонскую фирму Андрея Мацолы.
"Эта вся история исследовалась на открытых заседаниях временной следственной комиссии с участием всех правоохранительных органов. Вроде бы все известно и даже допрашиваемые по международным поручениям дали показания, что приезжал даже за границу кто-то из народных депутатов, и проводили консультации по введению нового офшора по перечислению средств. Приняты ли соответствующие решения о подозрениях фигурантам? Нет", - возмутился народный депутат Григорий Мамка.
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