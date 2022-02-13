У неділю, 13 лютого, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичні експерти Володимир Фесенко та Тарас Загородній поділилился думками щодо можливого вторгнення російських військ в Україну.

"Ситуація тривожна, але війна за розкладом не починається. Сучасні війни базуються на факторі неочікуваності, коли треба миттєво зробити атаку, щоб противник не знав. Реальної війни поки немає, а віртуальна війна у ЗМІ вже є. Втрати є економічні та психологічні", - сказав Фесенко.

Загородній зазначив, що "бойові дії" більше ведуться саме на інформаційному полі. При цьому також є різні причини для їх виникнення.

Якщо порахувати за останні місяці, то раза 3-4 говорили, що все почнеться, тому в дійсності ми бачимо більше інформаційну війну з різною інтенсивністю, зараз вона знаходится на піку. Те, що зараз відбувється через західні медіа стається з різних причин, тому що вони намагаються якось показати, що захищають та обіцяють, набираючи внутрішні бали. При цьому імовірність широкомасштабного наступу - 1%.

Також Фесенко додав, що нинішні дні є піком напруги, у зв'язку з чим в українському уряді відбуваються екстрені засідання. Україна фактично пвовністю наблизилась до кульмінації кризи навколо країни, а також стосунках з Росією. Існує змушена реакція на евакуацію з країни частини дипломатичного персоналу.

За словами Загороднього, ми є частиною геополітичного розлому, тому що світ сильно змінився. У всіх держав різні амбіції. У США зараз головним суперником є Китай і вони формують проти нього коаліцію. При цьому Росія виступить на боці останнього. На жаль, ми є пішаком і інструментом з'ясовування стосунків.

Читайте також, можливе вторгнення в Україну і досі одне з головних питань у Конгресі, Держдепі, Білому домі та Пентагоні. Це обговорюють, активно коментують і висловлюють припущення, група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа Президенту Байдену.