З'явилися перші результати закритого екстреного засідання кабміну. Його скликали сьогодні на 20 годину. Уряд виділяє більш як 16 із половиною мільярда гривень - для гарантій безперебійних польотів над Україною - для страхових компаній. Це повинно стабілізувати ринок авіаперевезень і гарантувати повернення українців з-за кордону додому. Гроші на це взяли з резервного фонду. І вже за півтори години має зібратися бюджетний парламентський комітет. Там повинні - розглянути фінансування оборонного сектору.