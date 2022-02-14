Велика Британія готує для України додатковий пакет військової та економічної допомоги [ Редактировать ]
Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство.
Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії - повідомляє Reuters.
Раніше Лондон надіслав до України літак з військовою допомогою. А британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних з Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.
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У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів.
Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків.
За даними супутникової зйомки, Росія доправила сотні одиниць техніки на занедбаний аеродром біля Сімферополя.
Джонсон прибув з офіційним візитом до Києва напередодні. Він провів перемови із Зеленським. І, серед іншого, заявив - Велика Британія наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії.