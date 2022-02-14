ЗСУ отримали військову допомогу від Литви [ Редактировать ]
Військова допомога від Литви. У неділю Збройні сили України отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger.
У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
Літак із вантажем зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.
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