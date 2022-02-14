До Польщі прибула чергова група американських вояків [ Редактировать ]
До Польщі прибула чергова група американських вояків. Пасажирський літак доправив контингент для підсилення східних флангів НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну.
Також на польському аеродромі неподалік нашого кордону сів військовий літак Оспрей. Напередодні США заявили, що доправлять у Польщу додаткові три тисячі військовиків. Минулого тижня розпочали перекидати групу із тисячі семисот офіцерів.
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На облавках переважно були солдати 82 повітряно-десантної дивізії. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав доправити до Східної Європи три тисячі американських армійців.
За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.
Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів.
Эта часть помощи на 200 млн долларов
Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків.