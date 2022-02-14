Ситуація на Донбасі: ворог чотири рази порушив режим тиші [ Редактировать ]
Чотири ворожі обстріли на Донбасі. Противник гатив із заборонених Мінськими домовленостями гранатометів та стрілецької зброї поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного.
Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.
Також військові помітили безпілотник, що перетнув лінію зіткнення і зник.
по теме
Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників.
Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.
Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть: коли турбує нестерпний зубний біль, тоді не до війни.
Спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує: супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування.
Ворожа розвідка активізувалася. І це факт, кажуть військовики. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони.