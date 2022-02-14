П'ятеро людей загинули в ДТП на Миколаївщині [ Редактировать ]
П'ятеро людей, серед них одна дитина, загинули в ДТП на Миколаївщині.
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Померли водій автівки та четверо його пасажирів. Шофер ваговоза не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
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