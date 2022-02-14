Співробітник ДСНС врятував людину з пожежі, хоча був не при виконанні обов'язків

Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Та потрапити до квартири було не просто.