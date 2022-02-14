У Києві горіла гімназія східних мов [ Редактировать ]
Уночі у Києві горіла гімназія східних мов, у Святошинському районі.
Спалахнуло близько першої - за три години пожежу ліквідували.
Гасіння ускладнювали дерев'яні конструкції. Вони були у старій частині приміщення. Минулося без жертв - повідомили у столичній ДСНС, причини займання встановлюють.
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