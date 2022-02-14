Відбудеться закрита нарада під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова [ Редактировать ]
О 16-ій годині сьогодні відбудеться закрита нарада під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова. Обговорять безпекову ситуацію довкола України.
До участі запросили керівництво парламенту, представників депутатських фракцій та груп, а також голів парламентських комітетів.
Нагадаю, наприкінці минулого тижня у Харкові відбулося виїзне засідання Ради Нацбезпеки та оборони.
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