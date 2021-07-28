Компания Sony представила новую видеокамеру Alpha ZV-E10 для блогеров, получившую сменные объективы. О новинке сообщается на сайте японского производителя электроники.

Alpha ZV-E10 оснащается 24,2 Мп CMOS-матрицей формата APS-C, светочувствительностью ISO 100–32 200, новой системой автофокуса с 425 точками фокусировки, которая работает как при съемке фото, так и при записи видео. Камера поддерживает видео качества 4K на скорости 30 кадров/с и Full HD со скоростью до 120 к/с.

Профессиональная матрица APS-C почти в 10 раз больше, чем в обычном смартфоне, а потому захватывает больше света и данных. Камера ZV-E10 поддерживает гамма-кривые S-Log324, которые обеспечивают широкий динамический диапазон при обработке видео на компьютере.

Для удобства съемки имеется откидывающийся 3-дюймовый дисплей. Новинка оснащается встроенным направленным трикапсульным микрофоном и аудиоразъемом для подключения наушников.

Особенностью Alpha ZV-E10 стал байонет Sony E, который позволяет использовать более 60 моделей объективов.

Порт USB Type-C позволяет подключать видеокамеру к смартфону или компьютеру для проведения видео и аудиотрансляций. Также через разъем можно подавать внешнее питание. Встроенный аккумулятор позволяет снять 125 минут непрерывного видео или сделать 440 фотографий.

Специально для видеоблогеров предусмотрены два режима:

Bokeh Switch, позволяющий сохранять фокусировку на объекте и регулировать степень размытия фона;

Product Showcase, который дает возможность быстро фокусироваться на лице и объекте перед камерой и обратно.

Кнопка Still/Movie/S&Q камеры ZV-E10 обеспечивает легкий доступ к режиму замедленного и ускоренного записи (S & Q), в котором можно снимать видео замедленного воспроизведения до 4 раз медленнее, чем в реальном времени. Также можно снимать видео в ускоренном режиме - до 60 раз быстрее. Такие видео не требуют обработки на компьютере, и имеют изображение Full HD.

Система стабилизации изображения ZV-E10 позволяет снимать плавные и четкие видео даже во время движения. А функция автоэкспозиции с приоритетом лица автоматически обнаруживает лица даже во время ходьбы и оставляет их яркими в тени и на солнце, когда вы выходите на улицу или заходите в помещение.

Рукоятка GP-VPT2BT9 (продается отдельно) позволяет удобно делать селфи и вести съемку с необычных ракурсов. Управлять съемкой можно с помощью кнопок на рукоятке. Они позволяют начинать и останавливать запись, изменять масштаб и включать или выключать эффект боке.

Блогерская камера Sony Alpha ZV-E10 появится в продаже в августе 2021 года в двух цветах: черном и белом. Версия без объектива будет предлагаться за $700, а в комплекте с объективом Sony 16-50 мм F/3.5-5.6 - $800. Стоимость новинки в Украине пока не известна.

Напомним, что Sony представила профессиональный квадрокоптер Airpeak S1 для видеосъемки.