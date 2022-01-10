Sony представила электромобиль Vision-S 02 (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Sony
Компания Sony показала свой второй электромобиль - кроссовер Vision-S 02. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.
Партнерами японцев по созданию электрокара стала компания Magna Steyr, разработавшая платформу и дизайн машины, а также Bosch, Continental, Qualcomm, Nvidia и ZF, изготовившие ряд компонентов.
Sony Vision-S 02 получил два электромотора по 272 л.с. каждый и пневмоподвеску. Концепт-кар оснащен 33 датчиками, анализирующими обстановку вокруг машины и в ее салоне, с помощью которых работает система беспилотного вождения Level 3.
Электромобиль оснащается приборной панелью из пяти экранов: два боковых служат для отображения изображения с камер заднего вида, три остальных играют роль панели приборов, дисплея мультимедийной системы для водителя и пассажира.
Еще один расположен на центральном тоннеле и отвечает за управление второстепенными функциями машины, а другой дисплей играет роль внутрисалонного зеркала заднего вида. В распоряжении задних пассажиров также есть собственные экраны, встроенные в спинки передних кресел.
Sony Vision-S 02 получила:
- панорамную крышу;
- продвинутую мультимедийную систему с возможностью интеграции мобильных устройств и онлайн-сервисами с поддержкой сетей 5G;
- акустическую систему 360 Reality Audio со встроенными в пассажирские сиденья динамиками и возможность удаленного подключения к игровым консолям Sony PlayStation через облачные сервисы.
О начале серийного производства электромобиля пока не сообщается, но компания зарегистрировала подразделение Sony Mobility по разработке электромобилей.
Напомним, что Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер.
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