Борис Джонсон відвідає країни Північної Європи та Балтії задля допомоги Україні [ Редактировать ]
Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство.
Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії - повідомляє Reuters.
Раніше Лондон надіслав до України літак з військовою допомогою. А британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних з Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.
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Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії - повідомляє Reuters.
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