Збройні сили України отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger [ Редактировать ]
Військова допомога від Литви. У неділю Збройні сили України отримали зенітно-ракетні комплекси Stinger.
У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
Літак із вантажем зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.
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У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
Це не перший подібний візит закордонних політиків. До лінії розмежування закордонні гості їздять мало не щодня, все, аби вони на власні очі бачили, що таке війна.
Шимоніте обіцяла, що Литва відновить програму реабілітації українських бійців і надасть військову допомогу у вигляді зенітно-ракетних комплексів.
Вони узгодили співпрацю у секторі оборони, економіки та енергетики.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви, Інґріда Шимоніте в Києві, під час зустрічі з очільником українського уряду, Денисом Шмигалем.