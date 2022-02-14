Шість ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосував важкі міномети 120-го калібру.

З гранатометів та стрілецької зброї гатив поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат - повідомили у штабі.

Сьогодні на фронті - одне порушення. На Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення.