На Сході зафіксували шість ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Шість ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосував важкі міномети 120-го калібру.
З гранатометів та стрілецької зброї гатив поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Сьогодні на фронті - одне порушення. На Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення.
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Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.
Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників.
Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.
Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть: коли турбує нестерпний зубний біль, тоді не до війни.
Спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує: супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування.