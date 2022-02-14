На Закарпатті відбувся чемпіонат з катання на лаворах [ Редактировать ]
4-й чемпіонат катання на лаворах відбувся на Закарпатті. Цього року участь у змаганнях взяли 25 учасників. Дійство відбулося на найдовшій гірсько-лижній трасі України. Основне завдання - найшвидше підкорити спуск.
Як відбувалися перегони, аналогу яким немає у світі, дивіться далі.
Гірськолижний курорт на Закарпатті. Тут всі туристи одягнені у спеціальні костюми. До витягу ідуть хто з лижами, хто зі сноубордами у руках. А Емілії достатньо лавора.
Емілія Ковальова, учасниця Чемпіонату з катання на лаворах:
Вперед до перемоги.
Саме на лаворi, так на закарпатському діалекті називають тазик, дівчинка разом з іншими учасниками змагатиметься за першість у лаворовому чемпіонаті.
Федір Шандор, організатор Чемпіонату з катання на лаворах:
Зараз будуть одинарні змагання з лаворів традиційні, для Закарпаття, як коли не було грошей на санках дальше будуть парні, коли вони в одному лаворі двоє ся миють і сьогодні ми опробуємо ланцюжок.
А поки Емілія ще піднімається на гору, Діана вже готова їхати.
Діана, учасниця Чемпіонату з катання на лаворах:
-Попа болит, и она отмерзает. - А чого сьогодні на лаворі, а не на лижах? -Це інтересніше.
Усі учасники на місці. Спочатку розігрів.
На старт, увага, поїхали:
Нині чемпіонат наймасовіший за 4 роки його існування, розповідають організатори. Учасників 25. Їх чекає запекла боротьба у різних видах їзди. Правила прості.
Ернест Завадський, суддя Чемпіонату з катання на лаворах:
В першу чергу це безпека, ми повідомляємо усіх учасників про те, що вони повинні окремо один від одного, вони повинні витримувати дистанцію і стартувати тільки після того, як попередній учасник проїхав фініш і повністю і зупинився.
А тим часом на старті учасники парних катань.
У низу стежать за перегонами вболівальники.
Ференс, турист із Будапешта:
Я думаю, що цікаво людям і мають задоволення на свіжому воздусі.
А ось і найприємніша мить. Нагородження. Христина та Анна вибороли першість в парному катанні. А Христина ще й стала найспритнішою в одиночному поєдинку.
Христина та Анна, переможниці Чемпіонату з катання на лаворах:
Це було дуже емоціййно. Драйвово, класно. Ми взагалі прийшли брати просто участь, а у висновку ми ще й виграли.
Нагороди отримали. То ж тепер можна і розважитися.
Мар'яна Мартин, кореспондентка:
А після змагань можливість опанувати майстерність катання на лаворах дали всім охочим. То чому б не спробувати.
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