4-й чемпіонат катання на лаворах відбувся на Закарпатті. Цього року участь у змаганнях взяли 25 учасників. Дійство відбулося на найдовшій гірсько-лижній трасі України. Основне завдання - найшвидше підкорити спуск.

Як відбувалися перегони, аналогу яким немає у світі, дивіться далі.

Гірськолижний курорт на Закарпатті. Тут всі туристи одягнені у спеціальні костюми. До витягу ідуть хто з лижами, хто зі сноубордами у руках. А Емілії достатньо лавора.

Емілія Ковальова, учасниця Чемпіонату з катання на лаворах:

Вперед до перемоги.

Саме на лаворi, так на закарпатському діалекті називають тазик, дівчинка разом з іншими учасниками змагатиметься за першість у лаворовому чемпіонаті.

Федір Шандор, організатор Чемпіонату з катання на лаворах:

Зараз будуть одинарні змагання з лаворів традиційні, для Закарпаття, як коли не було грошей на санках дальше будуть парні, коли вони в одному лаворі двоє ся миють і сьогодні ми опробуємо ланцюжок.

А поки Емілія ще піднімається на гору, Діана вже готова їхати.

Діана, учасниця Чемпіонату з катання на лаворах:

-Попа болит, и она отмерзает. - А чого сьогодні на лаворі, а не на лижах? -Це інтересніше.

Усі учасники на місці. Спочатку розігрів.

На старт, увага, поїхали:

Нині чемпіонат наймасовіший за 4 роки його існування, розповідають організатори. Учасників 25. Їх чекає запекла боротьба у різних видах їзди. Правила прості.

Ернест Завадський, суддя Чемпіонату з катання на лаворах:

В першу чергу це безпека, ми повідомляємо усіх учасників про те, що вони повинні окремо один від одного, вони повинні витримувати дистанцію і стартувати тільки після того, як попередній учасник проїхав фініш і повністю і зупинився.

А тим часом на старті учасники парних катань.

У низу стежать за перегонами вболівальники.

Ференс, турист із Будапешта:

Я думаю, що цікаво людям і мають задоволення на свіжому воздусі.

А ось і найприємніша мить. Нагородження. Христина та Анна вибороли першість в парному катанні. А Христина ще й стала найспритнішою в одиночному поєдинку.

Христина та Анна, переможниці Чемпіонату з катання на лаворах:

Це було дуже емоціййно. Драйвово, класно. Ми взагалі прийшли брати просто участь, а у висновку ми ще й виграли.

Нагороди отримали. То ж тепер можна і розважитися.

Мар'яна Мартин, кореспондентка: