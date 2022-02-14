Столичні летовища "Бориспіль" і "Жуляни" і далі працюють у штатному режимі [ Редактировать ]
Столичні летовища "Бориспіль" і "Жуляни" і далі працюють у штатному режимі. Відповідну заяву поширили пресслужби аеропортів. Нагадаю, 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізникам, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.
На тлі таких новин нідерландська компанія "КейЕлЕм" оголосила про припинення польотів. Утім, у Мінінфраструктури оперативно заявили, що "небо над Україною залишається відкритим". А Кабмін, своєю чергою, виділив 16 мільярдів 600 мільйонів гривень - на гарантування безпеки польотів над Україною.
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