Жодних ризиків і загроз із білоруської сторони для України немає [ Редактировать ]
Жодних ризиків і загроз із білоруської сторони для України немає. Про це під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив глава Міноборони Білорусі - Віктор Хренін. Як повідомляє Міноборони України, очільники оборонних відомств домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері на кшталт добросусідства - це цитата.
Нагадаю, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", вони відбуваються, зокрема, поблизу українських кордонів. НАТО назвало перекидання військ РФ у Білорусь найбільшим від часів "холодної війни".
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