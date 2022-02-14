Розміщення десятків тисяч російських військовиків у Білорусі - лише справа Путіна та Лукашенка. Таке самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив у розмові з українським політиком Олександром Морозом. За словами Лукашенка, він найближчим часом зустрінеться з очільником Кремля та узгодить, коли саме війська РФ залишать Білорусь. Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань. Проводити спільні навчання, запевняє Лукашенко, - його особиста ідея, щоб стримати втікачів із Білорусі, потік нелегалів і зброї.