Лукашенко узгоджуватиме з Кремлем вивід російських військ з Білорусі [ Редактировать ]
Розміщення десятків тисяч російських військовиків у Білорусі - лише справа Путіна та Лукашенка. Таке самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив у розмові з українським політиком Олександром Морозом. За словами Лукашенка, він найближчим часом зустрінеться з очільником Кремля та узгодить, коли саме війська РФ залишать Білорусь. Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань. Проводити спільні навчання, запевняє Лукашенко, - його особиста ідея, щоб стримати втікачів із Білорусі, потік нелегалів і зброї.
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