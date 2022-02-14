Олаф Шольц пообіцяв Україні фінансову підтримку [ Редактировать ]
До Києва сьогодні прибув німецький канцлер. Після двогодинної зустрічі з президентом Зеленським Олаф Шольц пообіцяв Києву багато чого. Окрім оборонної зброї. Зокрема йдеться про фінансову підтримку України, а ще пекельні санкції для Росії.
До Москви, до речі, Шольц вирушає вже завтра. Більше про те, як планує схиляти Кремль до деескалації, та про що домовився в Маріїнському палаці? - Тетяна Бобрик все знає.
Тетяна Бобрик, кореспондентка:
Канцлер Німеччини Олаф Шольц із візитом в Україні. Політик уперше відвідує Київ на цій посаді. У Маріїнському палаці його зустрів президент Володимир Зеленський. Лідери говорили тет-а-тет, а після - вийшли до журналістів зі спільною заявою. Розповіли, що обговорювали загрозливу ситуацію навколо українських кордонів. І позиції обох країн у цьому питанні збігаються, зазначив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу, тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави є виграшною для усього регіону. Для Євросоюзу в цілому. Ми обговорили питання запровадження комплексного пакета санкцій проти ймовірної агресії. Моя позиція чітка, вона відома - найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів.
Не оминули лідери увагою й тему другого "Північного потоку". Володимир Зеленський сподівається, що Німеччина стане в цьому питанні гарантом збереження транзиту російського газу через територію України. Канцлер же відповів, що жодна країна фінансово не підтримувала Україну так, як Німеччина. І пообіцяв чергову допомогу - 150 мільйонів євро кредиту.
Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:
Я можу вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати фінансову підтримку України, тому я радий, що можу сьогодні оголосити про виплату найближчим часом 150 мільйонів євро фінансового кредиту, адже між нашими країнами існують міцні економічні відносини і я можу вас запевнити в тому, що ми підтримуємо вас в тому числі заохоченням німецьких інвесторів. Я наголошую - в разі ескалації ми готові на далекосяжні санкції в узгодженні з нашими союзниками, щоб чітко сказати - якщо Росія порушить територіальну цілісність України - ми знаємо що робити.
Щодо ймовірного вторгнення, то Шольц зазначив, що не бачить причин, чому Росія стягує до кордонів свої війська. Водночас запевнив - у відповідь на будь-яку нову агресію застосують антиросійські санкції. І на цьому політик обіцяє вже завтра наголосити в Москві. Там він зустрінеться з Путіним.
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Німецький лідер наголосив, що його країна підтримувала Україну як ніхто інший, повідомив про черговий кредит Києву на 150 млн євро.
Германия окажет Украине финансовую поддержку на фоне угрозы российского вторжения
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Також серед тем були "протидія використанню Москвою енергетики як зброї".