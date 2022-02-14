Шольц зазначив, що не бачить причин, чому Росія стягує до кордонів свої війська

До Києва сьогодні прибув німецький канцлер. Після двогодинної зустрічі з президентом Зеленським Олаф Шольц пообіцяв Києву багато чого. Окрім оборонної зброї. Зокрема йдеться про фінансову підтримку України, а ще пекельні санкції для Росії.

До Москви, до речі, Шольц вирушає вже завтра. Більше про те, як планує схиляти Кремль до деескалації, та про що домовився в Маріїнському палаці? - Тетяна Бобрик все знає.

Тетяна Бобрик, кореспондентка:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц із візитом в Україні. Політик уперше відвідує Київ на цій посаді. У Маріїнському палаці його зустрів президент Володимир Зеленський. Лідери говорили тет-а-тет, а після - вийшли до журналістів зі спільною заявою. Розповіли, що обговорювали загрозливу ситуацію навколо українських кордонів. І позиції обох країн у цьому питанні збігаються, зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу, тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави є виграшною для усього регіону. Для Євросоюзу в цілому. Ми обговорили питання запровадження комплексного пакета санкцій проти ймовірної агресії. Моя позиція чітка, вона відома - найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів.

Не оминули лідери увагою й тему другого "Північного потоку". Володимир Зеленський сподівається, що Німеччина стане в цьому питанні гарантом збереження транзиту російського газу через територію України. Канцлер же відповів, що жодна країна фінансово не підтримувала Україну так, як Німеччина. І пообіцяв чергову допомогу - 150 мільйонів євро кредиту.

Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:

Я можу вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати фінансову підтримку України, тому я радий, що можу сьогодні оголосити про виплату найближчим часом 150 мільйонів євро фінансового кредиту, адже між нашими країнами існують міцні економічні відносини і я можу вас запевнити в тому, що ми підтримуємо вас в тому числі заохоченням німецьких інвесторів. Я наголошую - в разі ескалації ми готові на далекосяжні санкції в узгодженні з нашими союзниками, щоб чітко сказати - якщо Росія порушить територіальну цілісність України - ми знаємо що робити.

Щодо ймовірного вторгнення, то Шольц зазначив, що не бачить причин, чому Росія стягує до кордонів свої війська. Водночас запевнив - у відповідь на будь-яку нову агресію застосують антиросійські санкції. І на цьому політик обіцяє вже завтра наголосити в Москві. Там він зустрінеться з Путіним.